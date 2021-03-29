Фейковую мониторинговую группу выявили в Алматы

Они пришли в компьютерный клуб, который работал в пилотном проекте через приложение Ashyq.

В Алматы выявили лже-сотрудников из якобы мониторинговой группы, передает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщила представитель РПП "Атамекен" Салтанат Лесбаева.

В компьютерный клуб города Алматы, который является участником пилотного проекта пришла якобы с проверкой мониторинговая группа. Со слов предпринимателя, мониторинговая группа сразу вызвала подозрение, так как участники группы, впервые слышали о проекте Ashyq и обвинили его в том, что компьютерным клубам вообще нельзя работать. Группа состояла из четырех человек, один из них сотрудник полиции, который предъявил служебное удостоверение и представился как капитан полиции. Остальные трое, по словам капитана полиции, сотрудники СЭС и акимата, но при этом, служебных удостоверений не показали, - говорится в публикации.

Отмечается, что лже-сотрудники утверждали, что компьютерный клуб работал вопреки постановлению главного санитарного врача Алматы.

В связи с чем капитан полиции потребовал у предпринимателя закрыть клуб, - говорится в сообщении.

Инцидент прокомментировал заместитель акима Наурызбайского района Баглан Дандыбаев. Он напомнил, что мониторинговая группа состоит из числа сотрудников акимата, сотрудников районного управления полиции и членов палаты предпринимателей "Атамекен". При посещении объектов все они должны предъявить свое служебное удостоверение.

На следующий день к нам обратился предприниматель по вопросу работы приложения Ashyq и касательно инцидента, произошедшего накануне вечером. При встрече с предпринимателем нами было рекомендовано официально обратиться с заявлением в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в отношении указанных лже-должностных лиц и привлечении их к ответственности, предусмотренной законом. В настоящее время заявление предпринимателя находится на рассмотрении в Управлении полиции Наурызбайского района. С таким сталкиваемся в первый раз, - пояснил Дандыбаев.

Стоит отметить, что списки членов мониторинговых групп опубликованы на сайтах районных акиматов, а также на сайте Infokazakhstan.kz в разделе мониторинговые группы. Важно помнить, что сейчас сотрудникам ДСЭК не разрешается посещать объект предпринимательства без предварительной регистрации проверки.

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