Названы возможные последствия COVID-19

Перенесшие COVID-19 в последнее время жалуются на снижение памяти.

Одним из последствий COVID-19 может стать нарушение памяти. Об этом заявила врач-невролог Ольга Семенова, сообщает zakon.kz.

По информации Nation News, перенесшие COVID-19 в последнее время жалуются на снижение памяти.

По ее словам, проблемы с памятью могут появиться и из-за стресса, повышенной физической или эмоциональной нагрузки.

Полноценный сон, регулярная физическая активность и правильный рацион, как правило, помогают человеку выйти из зоны дискомфорта и беспокойства по поводу постоянной забывчивости, - рассказала врач.

Она добавила, что при снижении памяти, трудности концентрации внимания, забывчивости и прочих факторах следует обратиться к врачу.

После осмотра будут назначены дообследования. Это требуется, чтобы понять причину нарушений и назначить индивидуальную программу лечения, — сказала Семенова.

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