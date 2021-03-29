Почему в Алматы полностью запретили работу ТРЦ и ресторанов, а в Нур-Султане только частично

Также на дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники. Исключение - учащиеся выпускных 9, 11(12) классов.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова объяснила, почему ТРЦ и объектам общественного питания в столице разрешили работать в будние дни, а в Алматы был введен полный запрет на их работу, несмотря на схожую эпидемиологическую ситуацию, передает корреспондент zakon.kz.

На каждой территории главный государственный санитарный врач принимает решение в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией. Вы видите, какая в Алматы эпидемиологическая ситуация, и какая у нас. В Алматы были приняты более жесткие меры. Мы сейчас приняли решение о закрытии объектов общественного питания, торговых центров в выходные дни, в дальнейшем будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией, если она будет ухудшаться, то будут приняты более жесткие меры по решению вопроса дальнейшего закрытия, - пояснила Сархат Бейсенова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

С 30 марта в столице ужесточают карантин. Согласно постановлению, сокращается время работы ТРЦ и ТД в будние дни до 17.00 часов. В выходные дни их работа запрещена.

На дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники. Исключение - учащиеся выпускных 9, 11(12) классов.

Объектам общепита запрещено работать в выходные дни. Разрешена только доставка и заказы на вынос.

В Алматы жесткий карантин продлили до 12 апреля.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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