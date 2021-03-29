Насколько загружены инфекционные стационары Нур-Султана 

Загруженность реанимационных коек составляет 55%.

Какова загруженность инфекционных стационаров в городе Нур-Султане? Этот вопрос прокомментировал на брифинге в СЦК руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Нынешняя ситуация, можно сказать, схожа и даже превосходит по заболеваемости пик пандемии - март-июль 2020 года, пациенты на инфекционные койки поступают уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. В основном это пациенты пожилого возраста, но сейчас мы видим, что среди заболевших есть люди в возрасте от 40 до 60 лет, - сказал Муратов.

Вместе с тем, по его словам, увеличилось количество пациентов, получающих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время в реанимации находятся 66 пациентов. То есть это 55% загруженности реанимационных коек. На текущую дату в инфекционных стационарах 623 человека, это загруженность 74%, - сообщил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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