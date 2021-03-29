Бекшин внес изменения в постановление о карантине в Алматы

Управлению общественного здоровья города Алматы надлежит обеспечить готовность пунктов иммунизации населения против COVID-19 в общественных местах.

Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление о карантине в городе Алматы, сообщает zakon.kz.

В тексте говорится:

Разрешить деятельность субъектов предпринимательства, работающих в пилотном проекте "ASHYQ" согласно списку, опубликованному на сайте акимата города Алматы. Разрешить работу ЦОНов и отделений АО "Казпочта" по записи, без ограничений по времени. Разрешить работу объектов общественного питания с обслуживанием посетителей только на летних площадках при заполняемости посадочных мест 50%, но не более 50 мест и строгим соблюдением расстояний между столами 2 м. Перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020 - 2021 учебного года студентов ТиПО и ВУЗов без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ, разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей. Управлению общественного здоровья города Алматы обеспечить готовность пунктов иммунизации населения против COVID-19 в общественных местах с соблюдением Алгоритма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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