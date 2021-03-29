Есть ли в Нур-Султане "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса

Положительные образцы проб Covid-19 были направлены в Алматы для изучения.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что положительные пробы Covid-19 направлены на изучение в Алмату, передает корреспондент zakon.kz.

Нами были направлены положительные образцы проб Covid-19 в Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга в Алматы для дальнейшего изучения. На сегодняшний день именно наши пробы проходят изучение. Как получим результаты, только после этого я смогу сказать о циркуляции данных штаммов в столице, - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Отметим, ранее главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин сообщил, что в южной столице выявили "британский" и "южноафриканский" штаммы коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 346 из которых в Нур-Султане.

С 30 марта в столице ужесточают карантин. Сокращается время работы ТРЦ и ТД в будние дни до 17:00 часов. В выходные дни их работа будет запрещена.

На дистанционную форму обучения переходят все студенты, а также школьники. Исключение - учащиеся выпускных 9, 11(12) классов.

Объектам общепита запрещено работать в выходные дни. Разрешена только доставка и заказы на вынос.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!