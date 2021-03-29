Студентов в Алматинской области перевели на дистанционное обучение

Это связанно с тем, что на территории области за последние 7 дней на 100 тыс. населения пришлось 35 заболевших.

Главный государственный врач Алматинской области внес изменения в постановление о карантине в регионе, сообщает zakon.kz.

Согласно им, обучение студентов в традиционном формате приостанавливается.

Это связанно с тем, что на территории области за последние 7 дней на 100 тыс. населения пришлось 35 заболевших.

Полностью с тестом постановления можно ознакомиться здесь

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