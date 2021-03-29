Ковид-госпиталь в Алматы показали изнутри

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Алматинские врачи продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.
Как на данный момент выглядит филиал городской клинической инфекционной больницы им. И. Жекеновой показало Управление общественного здоровья города Алматы, сообщает zakon.kz.
Алматинские врачи продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.
Вот так выглядят коридоры.
Палаты свободные
Палата с пациентами.
Реанимация.
Внутри имеются несколько блоков - инфекционное, реанимационное отделение.
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