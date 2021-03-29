Ковид-госпиталь в Алматы показали изнутри

Алматинские врачи продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.

Как на данный момент выглядит филиал городской клинической инфекционной больницы им. И. Жекеновой показало Управление общественного здоровья города Алматы, сообщает zakon.kz.

Алматинские врачи продолжают бороться с коронавирусной инфекцией.

Вот так выглядят коридоры.

Палаты свободные

Палата с пациентами.

Реанимация.

Внутри имеются несколько блоков - инфекционное, реанимационное отделение.

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