В Суэцком канале возобновилась навигация

На разгрузку водной артерии понадобится до четырех дней.

Контейнеровоз Ever Given, который шесть дней блокировал Суэцкий канал, сняли с мели, сообщает zakon.kz.

Теперь его буксируют к месту временной стоянки, в Большое Горькое озеро, передает РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаб Мамиша.

Отмечается, что на разгрузку водной артерии понадобится до четырех дней.

Контейнеровоз cел на мель 23 марта, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Накануне власти Египта уже начали обсуждать возможность его разгрузки, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали свое дело - утром 29 марта судно сдвинулось с места.

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