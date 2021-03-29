Токаев призвал международное сообщество к своевременной закупке вакцин

Президент РК отметил, что с начала пандемии коронавируса страны Группы столкнулись со смертельно опасным сочетанием сокращения иностранных инвестиций, торговли и денежных переводов, растущей финансовой задолженностью и серьезным снижением бюджетных возможностей.

Президент Казахстана принял участие в Мероприятии высокого уровня "Международная долговая архитектура и ликвидность", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Виртуальный форум на уровне глав государств и правительств состоялся по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. Мероприятие было посвящено консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19.

Выступая в качестве председателя Группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт Токаев отметил, что с начала пандемии коронавируса страны Группы столкнулись со смертельно опасным сочетанием сокращения иностранных инвестиций, торговли и денежных переводов, растущей финансовой задолженностью и серьезным снижением бюджетных возможностей, которое повлекло спад их экономик в среднем на 2,4 %.

Глава государства высказал ряд практических предложений, направленных на уменьшение в странах РСНВМ финансового дефицита, вызванного последствиями пандемии.

Президент считает крайне важным обеспечить фокусировку антикризисного пакета Всемирного банка в объеме 160 миллиардов долларов и кредитных линий МВФ в размере 1 триллиона долларов на наиболее пострадавших странах. Касым-Жомарт Токаев призвал глобальные финансовые структуры, институты ООН, другие международные и региональные организации уделить приоритетное внимание странам РСНВМ в их усилиях по восстановлению экономического роста.

Наряду с этим Глава государства остановился на растущей актуальности Дорожной карты ООН по ускоренной имплементации Венской программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и призвал все страны-партнеры к коллективным действиям по реализации всех семи направлений деятельности, определенных в Аддис-Абебской программе действий, а также к защите нынешних уровней официальной помощи в целях развития (ОПР).

Президент призвал международное сообщество оказать поддержку развитию эффективных систем здравоохранения в странах РСНВМ, а также своевременному и адекватному закупу вакцин. Он также заявил о необходимости стимулирования устойчивой инфраструктуры и механизмов упрощения процедур торговли, поддержки в достижении цифровой трансформации в странах Группы, а также указал на необходимость активного участия частного сектора в усилиях по восстановлению.

Говоря о мерах, принимаемых на национальном уровне, Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что Казахстан внес вклад в имплементацию "Глобального плана ООН по гуманитарному реагированию" и оказал помощь ряду зарубежных стран в борьбе с коронавирусом.

Президент проинформировал о запуске казахстанского агентства международного развития "KazAID", а также о работе над созданием в городе Алматы Регионального центра ООН по ЦУР с возможностью оказания помощи странам Центральной Азии и Афганистану. Глава государства отметил, что Казахстан предпринял такие шаги в знак солидарности с другими странами и многосторонними организациями.

Завершая свое выступление, Президент высказал предположение, что процесс вакцинации и восстановления экономик может занять годы, при этом негативные последствия будут сохраняться на протяжении десятилетий. По его мнению, все предпринимаемые сегодня усилия для защиты наиболее уязвимых групп населения, стран и экономик будут служить общим интересам. Как убежден Глава государства, это единственный возможный выход и общая ответственность международного сообщества.

В работе форума приняли участие лидеры Аргентины, Венесуэлы, Египта, Италии, Канады, Пакистана, Турции, Катара, Франции, Эквадора, Японии, Ямайки и других государств, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руководители МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, ВТО, Европейского союза и Африканского союза.

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