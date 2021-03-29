Бактиером Зайнутдиновым заинтересовался итальянский футбольный клуб

"Аталанта" планирует усилить им позицию левого латераля в летнее трансферное окно.

Полузащитником сборной Казахстана и московского ЦСКА заинтересовались в итальянском футбольном клубе Серии А, сообщает zakon.kz.

Как пишет Sport24, полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов входит в шорт-лист "Аталанты".

Итальянцы планируют усилить им позицию левого латераля в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Зайнутдинов провел 29 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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