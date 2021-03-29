Ведущая Первого канала упала в прямом эфире

Больше Стриженова в студию уже не вернулась, программу продолжил вести Руслан Осташко.

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова получила травму на съемках. Телеведущая упала во время записи программы "Время покажет" в Останкино, сообщает zakon.kz.

В какой-то момент телеведущая забыла о том, что стоит на возвышенной конструкции. Она стала пятиться назад, споткнулась и рухнула, передает РИА Новости.

Видео тут же разлетелось по соцсетям, но тогда зрители даже не представляли, насколько серьезна ситуация. Telegram-канал Mash даже написал, что Стриженова сломала руку.

Как только Екатерина упала, передачу сразу увели на рекламу. Больше Стриженова в студию уже не вернулась, программу продолжил вести Руслан Осташко.

Работа ведущего может быть опасна не только горячими спорами экспертов в студии. Сегодня в прямом эфире программы "Время Покажет" случилось крайне неприятное событие. Екатерина Стриженова оступилась, упала и повредила себе руку! Предварительно - подозрение на перелом. Руслан Осташко в Instagram.

Стриженовой 53 года. В качестве ведущей "Время покажет" Екатерина Владимировна, выступает с осени 2014 года.

Как актриса известна по фильмам и сериалам "Графиня де Монсоро", "Му-му", "Любовь-морковь", по продолжению саги о мушкетерах.

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