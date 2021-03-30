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Отопительный сезон продлен в Шымкенте

Фото: ex-Press.by 30 марта 2021, 01:51

Прислушавшись к синоптикам, местные власти решили продлить его до 5 апреля.

В Шымкенте продлили отопительный сезон в связи с похолоданием, сообщает zakon.kz.

Как передает Otyrar.kz, город ждет минусовая температура.

Прислушавшись к синоптикам, местные власти решили продлить отопительный сезон до 5 апреля.

В Шымкенте он начался 15 октября, продолжался 143 дня и по приказу акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля. После сдвинули еще на четыре дня.

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