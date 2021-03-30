Режим ЧС введен в Зеленодольске после обрушения семи квартир жилого дома

По словам начальника главного управления МЧС, нарушено жизнеобеспечение населения.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в татарстанском Зеленодольске после взрыва газа в жилом многоквартирном доме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вводим режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в районе, городе. Нарушено жизнеобеспечение населения, поэтому принимаем такое решение. начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин

Он уточнил, что данный режим вводится с сегодняшнего дня до завершения работ по восстановлению пострадавшего дома.

Взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане произошел в понедельник вечером.

Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены. Один человек погиб, семеро пострадали.

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