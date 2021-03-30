Тело мужчины нашли на железнодорожных путях в Усть-Каменогорске

Инцидент произошел на перегоне Коршуново — Оскемен-1.

27 марта на перегоне Коршуново — Оскемен-1 обнаружили тело мужчины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Noks.kz.

Гибель человека на железнодорожных путях зарегистрирован в районе Согры.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования линейного отдела полиции на станции "Оскемен-1" по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека) — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

На данный момент проводится расследование.

В ДП на транспорте отметили, что другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия.

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