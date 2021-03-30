С флагами РК: Сборную Казахстана горячо встретили в Киеве

В ночь с 31 марта на 1 апреля сборная Казахстана проведет второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Болельщики горячо встретили сборную Казахстана в аэропорту Киева в преддверии матча с Украиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Видео опубликовал на своей странице в Instagram защитник сборной Казахстана Тимур Рудосельский.

Десяток фанатов с флагами Казахстана выстроились в ряд в аэропорту "Борисполь" и скандировали "заряды" в поддержку сборной.

Напомним, в ночь с 31 марта на 1 апреля сборная Казахстана проведет второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Матч с Украиной в Киеве начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Сборная Казахстана стартовала в отборе с поражения — в Нур-Султане она уступила Франции со счетом 0:2.

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