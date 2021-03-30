До 243 318 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 243 318 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 33557 (+545),

в городе Нур-Султан – 30238 (+204),

в Павлодарской области – 19090 (+30),

в Атырауской области – 18577 (+63),

в Карагандинской области – 17563 (+92),

в Акмолинской области – 15284 (+45),

в ЗКО – 14952 (+76),

в Костанайской области – 13747 (+38),

в СКО – 13026 (+25),

в Алматинской области – 13287 (+177),

в городе Шымкенте – 6758 (+13),

в Жамбылской области – 6373 (+25),

в Актюбинской области – 5154 (+73),

в Туркестанской области – 4478 (+8),

в Мангистауской области – 4396 (+0),

в Кызылординской области – 4016 (+9).⠀

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 191,

в городе Шымкенте - 21,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 79,

в Алматинской области - 80,

в Атырауской области - 87,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 20,

в ЗКО - 96,

в Карагандинской области - 61,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 64,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровело 218 031 человек от COVID-19.

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