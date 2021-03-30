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До 243 318 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

Фото: pixabay 30 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 243 318 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 33557 (+545),
  • в городе Нур-Султан – 30238 (+204),
  • в Павлодарской области – 19090 (+30),
  • в Атырауской области – 18577 (+63),
  • в Карагандинской области – 17563 (+92),
  • в Акмолинской области – 15284 (+45),
  • в ЗКО – 14952 (+76),
  • в Костанайской области – 13747 (+38),
  • в СКО – 13026 (+25),
  • в Алматинской области – 13287 (+177),
  • в городе Шымкенте – 6758 (+13),
  • в Жамбылской области – 6373 (+25),
  • в Актюбинской области – 5154 (+73),
  • в Туркестанской области – 4478 (+8),
  • в Мангистауской области – 4396 (+0),
  • в Кызылординской области – 4016 (+9).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 2,
  • в городе Алматы - 191,
  • в городе Шымкенте - 21,
  • в Акмолинской области - 81,
  • в Актюбинской области - 79,
  • в Алматинской области - 80,
  • в Атырауской области - 87,
  • в ВКО - 12,
  • в Жамбылской области - 20,
  • в ЗКО - 96,
  • в Карагандинской области - 61,
  • в Костанайской области - 42,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 64,
  • в Туркестанской области - 20.
  • Всего в стране выздоровело 218 031 человек от COVID-19.

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