До 243 318 увеличилось число заболевших COVID-19 в РК

За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 243 318 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 33557 (+545),
- в городе Нур-Султан – 30238 (+204),
- в Павлодарской области – 19090 (+30),
- в Атырауской области – 18577 (+63),
- в Карагандинской области – 17563 (+92),
- в Акмолинской области – 15284 (+45),
- в ЗКО – 14952 (+76),
- в Костанайской области – 13747 (+38),
- в СКО – 13026 (+25),
- в Алматинской области – 13287 (+177),
- в городе Шымкенте – 6758 (+13),
- в Жамбылской области – 6373 (+25),
- в Актюбинской области – 5154 (+73),
- в Туркестанской области – 4478 (+8),
- в Мангистауской области – 4396 (+0),
- в Кызылординской области – 4016 (+9).⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 863 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 2,
- в городе Алматы - 191,
- в городе Шымкенте - 21,
- в Акмолинской области - 81,
- в Актюбинской области - 79,
- в Алматинской области - 80,
- в Атырауской области - 87,
- в ВКО - 12,
- в Жамбылской области - 20,
- в ЗКО - 96,
- в Карагандинской области - 61,
- в Костанайской области - 42,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 64,
- в Туркестанской области - 20.
- Всего в стране выздоровело 218 031 человек от COVID-19.
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