Во Франции издали книгу с зашифрованными координатами клада, стоимостью в 50 тысяч евро

Клад находится в общественном месте, а для его поисков не нужны специальные инструменты.

Издательство Les Editions du trésor выпустило книгу "Золото Сипана", в которой спрятаны подсказки местоположения клада, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Основатель издательства Жюльен Альварес полагает, что сокровище могут найти в ближайшие 2 года.

По его словам, издательство спрятало во Франции статую стоимостью 50 тысяч евро. Клад находится в общественном месте, а для его поисков не нужны специальные инструменты.

Вашего ума и немного удачи должно быть достаточно, — пожелал Альварес.

Найти клад не удалось никому, но энтузиасты не сдаются. Ассоциация искателей Золотой Совы до сих пор насчитывает около 150 членов. Еще 1,3 тысячи человек состоят в неофициальной группе "Золотая Сова", созданной в Facebook.

Жюльен Альварес полагает, что к охоте за новым сокровищем присоединятся тысячи людей. Президент Ассоциации искателей Золотой Совы Жерар Симон (Gérard Simon) подтвердил, что намерен заняться поисками статуи из книги "Золото Сипана". Подобные планы строят и члены группы "Золотая сова".

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