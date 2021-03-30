Животное, убивающее людей в Туркестанской области, обсуждают в Сети

Аудио-рассылка сопровождается фотографией зверя, похожего на собаку, с окровавленной пастью.

В мессенджере WhatsApp распространяют сообщение о том, что в Туркестанской области завелось опасное животное, которое нападает на людей и съедает их. Власти региона сделали заявление по этому поводу, передает zakon.kz.

Аудио-рассылка сопровождается фотографией зверя, похожего на собаку, с окровавленной пастью, пишет Stopfake.kz.

В рассылаемом сообщении говорится, что животное водится около городов Сарыагаш, Жетысай и Шардара. Именно там происходят нападения дикого животного на людей. Эту информацию опровергли в акимате Туркестанской области.

Это фейк. Наши регионы подтвердили, что к ним это сообщение отношения не имеет, - сообщили в областном акимате.

Фото животного уже успело стать вирусным в Индии, Пакистане и Латинской Америке. Судя по всему - это бурая гиена.

Животное обитает в пустынных частях прибрежных зон Южной Африки и держатся ближе к морю. Питаются бурые гиены падалью и морскими отбросами. В Казахстане они не водятся.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!