Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2021 года

Так, с 1 апреля расчет размера пенсионных выплат будет осуществляться по новой методике.

Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с апреля 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

Пенсии

С 1 апреля расчет размера пенсионных выплат будет осуществляться по новой методике.

Годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений - 6,5 %.

В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5%.

Электронные счета-фактуры

Лица, занимающиеся частной практикой (частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор) при совершении гражданско-правовой сделки с субъектом предпринимательства, стоимость которой превысит 1000-кратный МРП, с 1 апреля 2021 года обязаны выписывать электронный счет-фактуру по такой сделке, за исключением случаев, когда покупателем является лицо, применяющее специальный налоговый режим на основе патента, упрощенной декларации или для крестьянских или фермерских хозяйств.

Банки-нерезиденты

Утверждены правила возврата депозитов физических лиц при прекращении деятельности банка-нерезидента.

Единый контакт-центр

Правительство РК определило Единым Контакт-центром НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Маркировка табачных изделий

С 1 апреля Правила маркировки табачных изделий распространяются на сигареты, содержащие гвоздику, на табак для кальяна и некоторые другие позиции табачных изделий в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Ветеринария

С 10 апреля лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии будут выдавать в соответствии с вновь утвержденным стандартом.

Культура

Министерство культуры и спорта утвердило 6 критериев, по которым будет отбираться общественно значимая литература.

1. Художественная ценность;

2. Интеллектуально-образовательное и познавательное содержание;

3. Воспитание духовно-нравственной культуры;

4. Историческая достоверность;

5. Качественные иллюстрационные и изобразительные материалы, соответствующие заданной тематике (при наличии);

6. Соответствие перевода оригиналу литературы.

Государственные организации культуры будут изготавливать билеты согласно новым Правилам на бумажном, электронном носителях, а также термобилеты.

Они должны иметь следующие отличительные знаки: на билетах на бумажных носителях - шестизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на термобилетах - семизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на электронных билетах - штрих-код и/или QR код.

Правоохранительные органы

Обновлен Перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.

Иностранцы

В Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК внесены изменения касательно выдачи "инвесторской" визы резидентам МФЦА.

ЕАЭС

В рамках Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования обязательным станет использование кодовых обозначений из Справочника аэропортов стран мира и Справочника морских и речных портов стран мира.

С 1 апреля на территории ЕАЭС вводятся новые структура и формат пассажирской таможенной декларации.

Как рассчитать таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и являющихся предметом аренды или лизинга – соответствующее Положение утвердила Коллегия ЕАЭС.

Сельское хозяйство

Казахстан ратифицировал Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза.

Таможня

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года.

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