Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2021 года

Приложение zakon.kz
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Так, с 1 апреля расчет размера пенсионных выплат будет осуществляться по новой методике.
Информацию об изменениях, которые произойдут в казахстанском законодательстве с апреля 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.Пенсии
С 1 апреля расчет размера пенсионных выплат будет осуществляться по новой методике.
Годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений - 6,5 %.
В последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат - 5%.Электронные счета-фактуры
Лица, занимающиеся частной практикой (частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор) при совершении гражданско-правовой сделки с субъектом предпринимательства, стоимость которой превысит 1000-кратный МРП, с 1 апреля 2021 года обязаны выписывать электронный счет-фактуру по такой сделке, за исключением случаев, когда покупателем является лицо, применяющее специальный налоговый режим на основе патента, упрощенной декларации или для крестьянских или фермерских хозяйств.Банки-нерезиденты
Утверждены правила возврата депозитов физических лиц при прекращении деятельности банка-нерезидента.Единый контакт-центр
Правительство РК определило Единым Контакт-центром НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".Маркировка табачных изделий
С 1 апреля Правила маркировки табачных изделий распространяются на сигареты, содержащие гвоздику, на табак для кальяна и некоторые другие позиции табачных изделий в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.Ветеринария
С 10 апреля лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии будут выдавать в соответствии с вновь утвержденным стандартом.Культура
Министерство культуры и спорта утвердило 6 критериев, по которым будет отбираться общественно значимая литература.
1. Художественная ценность;
2. Интеллектуально-образовательное и познавательное содержание;
3. Воспитание духовно-нравственной культуры;
4. Историческая достоверность;
5. Качественные иллюстрационные и изобразительные материалы, соответствующие заданной тематике (при наличии);
6. Соответствие перевода оригиналу литературы.
Государственные организации культуры будут изготавливать билеты согласно новым Правилам на бумажном, электронном носителях, а также термобилеты.
Они должны иметь следующие отличительные знаки: на билетах на бумажных носителях - шестизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на термобилетах - семизначный серийный номер (обозначенный двумя заглавными буквами согласно алфавитному порядку), порядковый номер, на электронных билетах - штрих-код и/или QR код.Правоохранительные органы
Обновлен Перечень местностей, служба в которых дает военнослужащим право на предоставление к ежегодному основному отпуску дополнительно 10 суток отпуска.Иностранцы
В Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК внесены изменения касательно выдачи "инвесторской" визы резидентам МФЦА.ЕАЭС
В рамках Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования обязательным станет использование кодовых обозначений из Справочника аэропортов стран мира и Справочника морских и речных портов стран мира.
С 1 апреля на территории ЕАЭС вводятся новые структура и формат пассажирской таможенной декларации.
Как рассчитать таможенную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза и являющихся предметом аренды или лизинга – соответствующее Положение утвердила Коллегия ЕАЭС.Сельское хозяйство
Казахстан ратифицировал Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными в рамках Евразийского экономического союза.Таможня
Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года.
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