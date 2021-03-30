Когда компании вернутся к нормальному ведению бизнеса. Исследование

В результате изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) руководителей компаний заявили о том, что их бизнес-модель претерпела необратимые изменения.

Руководители наиболее влиятельных компаний по всему миру планируют "новую реальность" после пандемии. Согласно результатам глобального исследования KPMG среди руководителей компаний за 2021 года почти половина (45%) руководителей компаний из разных стран мира ожидают возвращения к нормальному порядку ведения бизнеса только в 2022 году, передает zakon.kz.

При этом почти треть (31%) прогнозируют, что это произойдет в конце этого года. В результате изменений, вызванных пандемией, четверть (24%) руководителей компаний заявили о том, что их бизнес-модель претерпела необратимые изменения.

В рамках исследования, проведенного в феврале и марте этого года, 500 руководителей компаний из разных стран мира поделились своей реакцией на пандемию и прогнозами на ближайшие три года.

Так, большинство руководителей компаний (55%) волнует вопрос доступа работников к вакцине от COVID-19, который влияет на перспективы их возвращения на рабочее место.

Подавляющее большинство (90%) руководителей компаний рассматривают возможность обращения к работникам с просьбой сообщать о прохождении вакцинации, что может помочь организациям в принятии мер по защите своего персонала.

Вместе с тем треть (34%) руководителей компаний по всему миру обеспокоены искажением информации о безопасности вакцин от COVID-19 и возможными последствиями для сотрудников, которые решили отказаться от вакцинации.

Прежде чем принимать какие-либо важные решения, руководители компаний хотят быть уверенными в том, что их персонал защищен от этого вируса. Проведение вакцинации от COVID-19 внушает руководителям оптимизм при подготовке к новой реальности, - говорится в исследовании.

Руководители компаний разрабатывают сценарии с учетом различий на определенных ключевых рынках, которые могут повлиять на их деятельность, цепочки поставок и персонал и привести к неравномерному восстановлению экономики.

Исследование показывает, что некоторые руководители в период кризиса приняли серьезные меры по трансформации своей операционной модели и способов работы, ускорив реализацию ключевых трансформационных проектов, некоторых – по собственному желанию, некоторых – по необходимости.

Пандемия также подтолкнула руководителей компаний к оценке роли, которую их компании играют в обществе. Многие из них высказывались по вопросам, которые ранее, возможно, не комментировались публично – от решения проблем изменения климата до поддержки различных районов, в которых они осуществляют свою деятельность. Нам необходимо выслушивать их мнения. Многое еще предстоит сделать, – отметил Билл Томас, президент KPMG International.

Основные выводы исследования

Действия правительства и темпы вакцинации влияют на принятие решений. Три четверти (76%) руководителей компаний рассматривают принимаемые правительством меры по возвращению к "нормальному" порядку работы как повод попросить персонал вернуться на рабочие места. Кроме того, 61% руководителей компаний заявили, что им также необходимо будет увидеть успешную кампанию по вакцинации от COVID-19 (более 50% населения) на ключевых рынках, прежде чем предпринимать какие-либо действия по возвращению к работе из офиса. Когда сотрудники могут безопасно вернуться на рабочие места, пятая часть компаний (21%) планирует принять дополнительные меры предосторожности и просить клиентов и других посетителей сообщать им о своем прививочном статусе. Руководители компаний менее склонны снижать физическое присутствие по сравнению с их настроем шесть месяцев назад. Согласно результатам исследования лишь 17% руководителей компаний планируют сократить офисное пространство в связи с пандемией. В то же время 69% руководителей компаний, опрошенных в августе 2020 года, заявили, что планируют сократить свои офисные площади в течение трех лет. Это свидетельствует о том, что либо сокращение офисных площадей уже произошло, либо стратегии изменились по мере продолжения пандемии. Руководители компаний по-прежнему с опасением относятся к полностью отдаленному формату работы. Они компаний изучают возможные варианты, однако только три из десяти (30%) руководителей рассматривают гибридную модель работы для своего персонала после COVID-19, при которой большинство сотрудников будут работать удаленно два-три дня в неделю. В результате лишь одна пятая (21%) компаний стремится нанять квалифицированных специалистов, которые работают преимущественно удаленно, что говорит о существенном изменении по сравнению с прошлым годом (73% в 2020 году). В настоящее время наибольшую обеспокоенность у руководителей компаний вызывают вопросы кибербезопасности. Во время "локдауна" удаленная работа стала нормой, что создает новые риски для безопасности данных в организациях. В связи с этим руководители международных компаний назвали кибербезопасность главным фактором, влияющим на их рост и деятельность в течение следующих трех лет. По количеству ответов кибербезопасность опередила нормативно-правовое регулирование, налогообложение и управление цепочками поставок. Продолжает повышаться актуальность ESG-факторов для компаний. Поскольку в этом году состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) и США вновь присоединятся к Парижскому соглашению, 49% руководителей компаний планируют внедрить более жесткие требования в области ESG-факторов. Подавляющее большинство (89%) руководителей сосредоточено на закреплении положительных результатов в области устойчивого развития и изменения климата, достигнутых компаниями в результате пандемии. Почти все руководители компаний (96%) по всему миру намерены сместить фокус внимания на социальный компонент ESG-факторов.

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