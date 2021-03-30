Баскетболисты СКО впервые выиграли чемпионат РК

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В составе клуба нет легионеров.
Баскетболисты СКО впервые выиграли чемпионат Казахстана, сообщает zakon.kz.
Хорошие новости из мира баскетбола. Наша команда "Барс" выиграла чемпионат Казахстана впервые в истории североказахстанского баскетбола. Отмечу, что в составе нашего клуба нет легионеров, а все игроки являются местными воспитанниками, это очень важно. Это яркий пример того, что побеждать можно и без приглашенных спортсменов. Поздравляю наших баскетболистов и всех любителей спорта, с заслуженной победой! "Барс", чемпион! - написал на своей странице в Instagram аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.
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