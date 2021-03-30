Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Чувствует она себя нормально.
Общественный деятель, учредитель благотворительного фонда "Жандану әлемі", Фонда развития общественно значимых инициатив Алия Назарбаева привилась от коронавируса, сообщает zakon.kz.
По ее словам, много разных мнений о вакцинации, и каждый вправе сам принимать решение о ней.
Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально. Но надо помнить, что главный залог здоровья - это активный образ жизни, солнце и позитивное отношение ко всему, - написала она на своей странице в Instagram.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!