Казахстанская энергетика испытывает недостаток кадров из-за низкой оплаты труда

По официальным статистическим данным уровень текучести кадров в 2020 году в промышленности составил 4,7%.

О причинах кадровых проблем в энергетической отрасли Республики Казахстан рассказал эксперт в области энергетики, кандидат экономических наук Алишер Курбаналиев, передает корреспондент zakon.kz.

Серьезной системной проблемой, негативно влияющей на энергетику, является недостаток квалифицированных кадров и отток опытных специалистов. Причинами данного негативного факта является как уход действующих профессионалов из отрасли по тем или иным причинам, так и снижение потока новых кадров, желающих стать специалистами. Согласно официальным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК среднемесячная номинальная заработная плата в 2020 году в стране была на уровне 212 634 тенге. При этом среднемесячная заработная плата в том же году для специалистов в энергетике составила всего 175 151 тенге, учитывая, как вы понимаете, как руководящие, так и производственные должности. Для таких должностей, как слесарь и электромонтер, средняя зарплата вообще оценивается на уровне 130 000 тенге в месяц. В других отраслях промышленности, как, например, химической промышленности или металлургии, этот показатель равняется 225 257 и 301 142 тенге соответственно. На уровне заработка в энергетической отрасли находятся, в том числе почтовая и курьерская деятельность. Сами посудите, специалисту в энергетике проще работать курьером с меньшими требованиями и уровнем ответственности, либо уйти в область оптовых и розничных продаж, где заработок достигает в среднем 220 тысяч в месяц, - отметил эксперт.

Помимо этого, эксперт рассказал о высокой текучести кадров и других причинах снижения общего уровня профессионализма в энергетике:

По официальным статистическим данным уровень текучести кадров в 2020 году в промышленности составил 4,7%, при этом по такому виду деятельности, как снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, в которую входят сотрудники энергетической отрасли, текучесть составила 3,5%, что говорит само за себя. Низкий уровень заработной платы способствует оттоку специалистов в другие отрасли промышленности из-за более высокого уровня оплаты труда, в результате чего энергетическая отрасль испытывает острую нехватку высококвалифицированных специалистов. Высокая текучесть кадров также обусловлена и неутешительной ситуацией по миграции населения в страны ближнего и дальнего зарубежья. Вместе с тем, осознавая не лучшие финансовые перспективы, выпускники школ, поступая в ВУЗы, не охотно выбирают энергетические специальности. Молодые энергетики, получив диплом, зачастую работают не по специальности. Принимая во внимание данный факт, руководители энергетических предприятий стараются всеми силами удержать действующих профессионалов и привлекать свежие силы, изыскивая различные финансовые источники, которых, зачастую, не хватает, - рассказал эксперт.

По словам эксперта, единственный источник финансирования энергетики – это тарифы. Без их соразмерного повышения сохранить специалистов и отрасль в целом, просто невозможно.

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