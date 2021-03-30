Регулировать соцсети предложили в Казахстане

Предложено "поднять" ответственность пользователей "перед законом".

В Казахстане необходимо принять отдельный закон по регулированию социальных сетей. Об этом заявил на Парламентских слушаниях по вопросам популяризации национальных ценностей в Сенате Парламента РК депутат Бакытжан Жумагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы должны воспитать в молодежи любовь к трудолюбию. В условиях пандемии, в мире распространяются и идеологические вирусы. Ложная информация передает этот вирус через соцсети моментально. Поэтому нам нужно принять закон о социальных сетях, - сказал Жумагулов.

Сенатор добавил, что этот закон "это не ущемление свободы слова, а внедрение соцсетей в законодательное русло и поднять ответственность их пользователей перед законом".

В условиях глобализации отдельные молодые люди даже не замечают, как попадают под влияние отдельных западных нежелательных групп. Они попадают в клетку из-за отравления собственных мозгов. Так когнитивные технологии становятся средством влияния на общественное сознание. Для нас защита собственных национальных интересов и национальных ценностей - важное богатство, - подчеркнул он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!