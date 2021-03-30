Появление новых цифровых валют ожидает Нобелевский лауреат

Блокчейн будет применяться, но параллельно будут цифровые валюты, которые будут контролировать Центробанки, и это не биткоины.

Мировой экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Спенс уверен, что в скором времени цифровые валюты заменят нынешние бумажные деньги, карточки и чеки. Но это будут не криптовалюты, передает zakon.kz.

Эксперт уверен, что страны захотят контролировать системы, которые на частных платформах существуют, и тогда они будут представлять цифровые валюты по тем же принципам, что и Центробанки.

В этом нет ничего плохого и да, мы будем отходить от наличных денежных средств. От дебетовых карт, чеков мы тоже уйдем, но на это уйдет побольше времени, потому что там много заинтересованных групп. Развивающимся экономикам это легче сделать переход, у них не такие длинные истории со старыми системами. Криптовалюты - это активы, а не валюты. У технологии блокчейн важное применение есть, он будет полезен, позволит отслеживать транзакции со временем, нельзя будет поменять записи и получится отслеживать перемещение денег. Но цифровые валюты не будут зависеть от блокчейна. Вряд ли многие захотят зависеть от генерации электричества, - сказал Майкл Спенс в рамках дискуссии «Казахстан и развивающиеся рынки в период пост-пандемии» в преддверии Nobel Fest.

Иными словами, Нобелевский лауреат предсказывает, что блокчейн будет применяться, но параллельно будут цифровые валюты, которые будут контролировать Центробанки, и это не биткоины или какие-то другие криптовалюты. Со временем, предрекает Нобелевский лауреат, цифровые валюты станут такой же обыденностью, как сегодня оплата покупок онлайн или телефон в магазине.

Альберт Ахметов

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