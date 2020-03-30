Звонки в 4G: Beeline и Huawei запускают платформу для звонков VoLTE в Казахстане

Технология не только значительно улучшит качество голосовой связи, но также ускорит скорость дозвона буквально до двух секунд.

Beeline Казахстан в партнерстве с компанией Huawei запускает новую платформу Voice over LTE (VoLTE), с помощью которой пользователи смогут совершать звонки, находясь в сети 4G. Таким образом, абонент получит возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться высокоскоростным интернетом доступным пользователям LTE.

Технология не только значительно улучшит качество голосовой связи, но также ускорит скорость дозвона буквально до двух секунд.

VoLTE представляет собой технологию передачи голосовых данных по сети LTE (4G) для мобильных устройств. При подключенной функции VoLTE абоненты смогут выполнять звонок и параллельно продолжать пользоваться Интернетом. Кроме того, на устройствах с двумя SIM-картами можно будет одновременно принимать два звонка. Главное условие для успешных звонков — оба абонента должны находиться в системе VoLTE.

Это новый стандарт качества связи, который позволяет одновременно совершать звонки и пользоваться скоростным Интернетом 4G. Раньше, когда вы что-то смотрели в интернете, любой звонок мог прервать видео на самом интересном месте. С VoLTE скорость при звонках не снижается. Дозвониться теперь можно в 4 раза быстрее, а голос собеседника передается в HD-качестве, как будто он находится рядом, — говорит Евгений Настрадин, генеральный директор Beeline Казахстан.

В дополнение ко всему VoLTE поможет снизить нагрузку на техническую инфраструктуру операторов связи и высвободить частоты, занятые в сетях 2G и 3G под передачу голоса для дальнейшего развития 4G. В Huawei отмечают, что новая платформа в будущем может позволить обеспечить переход голосовых услуг в сеть 5G.

Технология VoLTE предполагает достаточно обширную интеграцию с существующей сетью и оборудованием. Благодаря выстроенному годами стратегическому партнерству Huawei и Beeline, нам было достаточно легко провести интеграцию, несмотря на то, что это очень сложный с технической точки зрения процесс. Мы продолжим наше сотрудничество, чтобы сделать цифровые услуги доступными для каждого человека и организации с помощью одних из самых передовых технологий, — отметил генеральный директор Huawei Чжан Цинго.

Пользоваться услугой можно в городах, где есть связь 4G от Beeline, за исключением Актау, Атырау и Талдыкоргана. В этих городах услуга станет доступна позже.

Для подключения необходимо убедиться, что смартфон поддерживает VoLTE, а затем набрать команду: *858#. Подключение услуги бесплатное.

Более подробную информацию можно найти на сайте Beeline Казахстан.

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