2 трлн тенге будет инвестировано в развитие СКО

Это позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.

На заседании правительства под председательством премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, индустрии и инфраструктурного развития — Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства — Сапархан Омаров, торговли и интеграции — Бахыт Султанов, труда и социальной защиты населения — Серик Шапкенов, здравоохранения — Алексей Цой, образования и науки — Асхат Аймагамбетов, аким Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области. Документ предусматривает реализацию свыше 80 мероприятий по 4 основным направлениям: инвестиционные проекты, жилье и инфраструктура, социальная сфера, обеспечение общественного правопорядка и гражданской защиты.

Общий объем инвестиций в актуализированном Комплексном плане составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых — частные инвестиции. Это позволит реализовать новые проекты, создать качественные рабочие места и сформировать новую структуру экономики региона.

По предварительным оценкам, реализация Комплексного плана будет способствовать увеличению объемов обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства в 1,5 раза, обеспечению темпов роста валового регионального продукта до 5,2%. Появятся новые точки роста, улучшится инфраструктура области.

Так, в АПК будут построены 52 молочно-товарные фермы, 3 откормочные площадки, 2 птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс и др.

В промышленности предусматривается локализация производства сельскохозяйственной техники CLAAS, сервис центра "John Deere", разработка месторождений вольфрам-молибденовых руд "Аксоран" и "Баян", а также строительство горно-металлургического комбината и новых производственных площадок по типу "ready-built factory".

В регионе будет создан торгово-логистический хаб "Кызылжар".

Для развития деловой активности с административными центрами страны количество авиарейсов увеличится с 16 до 68 в месяц. В целях усиления туристического потенциала и развития спорта будут построены многофункциональный туристический комплекс в Имантау-Шалкарской курортной зоне, Дворец спорта на 3 тыс. мест в Петропавловске.

Продолжится развитие жилищной, инженерно-коммуникационной, цифровой и транспортной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Наряду со строительством областной многопрофильной больницы, в регионе планируется ввод в эксплуатацию 47 медицинских объектов.

Будут построены 16 школ и коррекционная школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями на 400 мест. Планируется создать вуз по опыту Назарбаев Университета, а также Центр академического превосходства.

Регион получит новый импульс для социально-экономического развития. Будет создано 26 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Повышение качества жизни населения позволит стабилизировать миграционные процессы в регионе и создать дополнительные условия для закрепления молодежи и притока специалистов. Этому будет способствовать активное развитие сферы образования и здравоохранения, — сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года.

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