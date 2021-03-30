Названы самые опасные мутации коронавируса

По словам профессора, в группу наиболее опасных штаммов коронавируса входят южноафриканский, британский и бразильский.

Заведующая кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова, доктор медицинских наук, профессор Бахыт Рамазанова рассказала корреспонденту zakon.kz о значимых вариантах мутаций коронавируса.

В декабре 2020 года новый штамм из семейства коронавирусов вызвал пандемическое распространение нового заболевания по всему миру. Происхождение вируса до сих пор изучается специалистами, которые не пришли к однозначному мнению, но и этот штамм эволюционирует, формирую новые варианты.

По словам профессора, в группу наиболее опасных штаммов коронавируса входят южноафриканский, британский и бразильский.

Южноафриканский штамм, который был обнаружен в Южной Африке в декабре 2020 года. Было выявлено, что этот штамм быстрее всего распространялся среди молодых людей, и по сравнению с другими штаммами он чаще вызывает осложнения.

В настоящее время считается, что этот вариант мутации коронавируса ответственен за вторую волну заболеваемости в ряде государств из-за облегченной способности к прикреплению к клеткам человека. И, конечно, вызывает опасения, что данный штамм сможет обойти иммунную защиту, выстроенную вакцинацией. - пояснила профессор.

Британский штамм был впервые обнаружен в октябре 2020 года во время пандемии COVID-19 в Великобритании.

С момента его выявления интервал между поколения составил 6,5 дней, что привело к высокой частоте инфицирования населения Великобритании. У него была выявлена мутация, увеличивающая способность связывания с эпителиальными клетками человека, а предварительные данные указывали на увеличение неблагоприятных исходов в результате заражения. А в феврале дополнительно была обнаружена мутация, способствующая устойчивости этого штамма к моноклональным и сывороточным антителам, - сказала Рамазанова.

Бразильский вариант был обнаружен в Токио 6 января 2021 года Национальным институтом инфекционных заболеваний у прибывших людей из Бразилии.

Данный штамм SARS-CoV-2 имеет 12 мутаций в спайковом белке, в том числе мутации повышающие его заразность в 3 раза "оригинального" коронавируса и устойчивость к антителам, - пояснила Рамазанова.

В группе штаммов, находящихся в стадии исследования, находятся Линия B.1.525, Штамм CAL.20C, Кластер 5.

Линия B.1.525, частично похожа на южноафриканский штамм но отличается наличием как мутации, вызывающей устойчивость к антителам, так и новой мутации, эффект которой еще не изучен досконально. Является наиболее часто выделяемым штаммом в Нигерии, и уже обнаружен в 15 странах, включая Великобританию, Данию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию, Нигерию, Гану, Иорданию, Японию, Сингапур, Австралию, Канаду и США. Штамм CAL.20C впервые был обнаружен исследователями из Лос-Анджелеса в июле 2020 года в одном из 1230 образцов вируса в округе. С того момента данный штамм не обнаруживался до октября, а в ноябре на этот вариант приходилось 36% образцов, а в январе – уже 50%. Секвенирование, проведенное Африканским центром передового опыта в области геномики инфекционных заболеваний в Нигерии, обнаружило штамм с мутацией общей с британским вариантом, но его заразность и патогенность до сих пор не установлены. И последний вариант, это штамм Кластер 5, который был обнаружен в Дании. Считалось, что этот штамм перешел от норок людям на норковых фермах. После принятия ряда ограничительных мерт, в том числе блокировка и ограничения поездок в этот регион, а также уничтожение популяции норок, данный штамм больше не обнаруживался, - сказала Бахыт Рамазанова.

От себя добавим, что информация о якобы алматинском штамме, который выявили специалисты Международного центра вакцинологии при Казахстанском аграрном университете, должна быть проверена множеством дополнительных исследований, чтобы узнать, что она именно закрепленная мутация, а не случайная.

Альберт Ахметов

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