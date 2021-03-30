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Алматы - антилидер по коронавирусу. Бекшин прокомментировал ситуацию

Фото: пресс-служба акима Алматы 30 марта 2021, 12:31

За минувшие сутки в Алматы было выявлено 545 новых случаев коронавируса.

На площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошел брифинг о текущей эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

Спикерами выступили руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

За минувшие сутки в Алматы было выявлено 545 новых случаев коронавируса - это самый высокий показатель по сравнению с другими городами и регионами.

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