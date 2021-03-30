Алматы - антилидер по коронавирусу. Бекшин прокомментировал ситуацию

За минувшие сутки в Алматы было выявлено 545 новых случаев коронавируса.

На площадке региональной службы коммуникаций Алматы прошел брифинг о текущей эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

Спикерами выступили руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин и руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев.

За минувшие сутки в Алматы было выявлено 545 новых случаев коронавируса - это самый высокий показатель по сравнению с другими городами и регионами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!