Сколько коек занято в Алматы больными коронавирусом

Сообщили в акимате.

Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о наличии мест для заболевших коронавирусом в алматинских больницах, передает zakon.kz.

В инфекционных стационарах (5 000 коек) физически находится 2 696 человек, из них 32 в крайне тяжелом, 302 в тяжелом, 2 362 средней степени тяжести. В ОРИТ всего – 135 (285 свободных коек). На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow занято - 42 аппарата. За сутки поступило – 262, выписано – 317, выздоровело – 210, Летальных случаев - нет. - сказал глава Управления.

С начала пандемии в 2020 году и до 30 марта этого года в городе было зарегистрировано 33 557 случаев коронавирусной инфекции, из них 22 656 случаев с симптомами и 10 901 - без симптомов. Вылечившиеся – 26 820 (+210 за минувшие сутки), умерших за все время – 452.

Случаи пневмонии с 1 августа 2020 года – 1 666.

За 29 марта зарегистрировано 545 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 468 случаев с симптомами и 77 без симптомов. - добавил Табынбаев.

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