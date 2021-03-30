Мы ожидали большего - Бекшин о росте случаев коронавируса в Алматы

Он назвал распространенные очаги заражения.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил рост числа заболевших коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 545 случаев.

Вы видите, что эпидемиологическая ситуация в городе напряженная. За текущие сутки зарегистрировано 545 случаев. Мы ожидали большего. В городе мы имеем в циркуляции два мутированных штамма, которые отличаются высокой заразностью. При этом у него инкубационный период в два раза короче. Два этих свойства говорят о том, насколько быстро развивается ситуация, - пояснил Жандарбек Бекшин на брифинге о текущей ситуации с COVID-19 в Алматы.

Он также назвал распространенные очаги заражения - домашние очаги, ТРЦ, ТД, рынки и точки общепита.

Мы ограничили работу многих учреждений. Также ограничению подверглась и работа общественного транспорта. Хочу заметить, что по итогам одной недели мы видим результаты. Да, они не значительны, но меры дают свои результаты. По общественным местам это, в первую очередь, ТРЦ, ТД. Заболеваемость уменьшилась на чуть более 3%. На рынках с 15 до 12%. По общепиту заражаемость сократилась почти в четыре раза, - пояснил он.

Главный санврач города посетовал, что пациенты не всегда называют места заражения, особенно когда это касается объектов общепита, караоке и ночных клубов. Кроме этого, отметил он, население продолжает проводить тои.

Ограничение по транспорту - заболеваемость сократилась на 1%. Такие меры, которые мы провели способствуют стабилизации. Наша задача быстро стабилизировать ситуацию. Каждую неделю будем подводить итоги и вносить коррективы в нашу работу, - подчеркнул Бекшин.

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