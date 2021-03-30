Полиция Москвы начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном

Уголовная статья УК РФ о реабилитации нацизма предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

В России полиция начала проверку слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере, передает zakon.kz.

Депутат Госдумы от КПФР Валерий Рашкин в феврале направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Соловьева о Гитлере, сказанные им в эфире телеканала "Россия 1" на предмет нарушения законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма. В УВД по Северному административному округу Москвы начали проверку.

В ходе проверки подготовлен и направлен запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16.02.2021 года, транслировавшейся в эфире на телеканале "Россия 1", - приводит ответ ГУ МВД Валерию Рашкину РБК.

После получения копии записи программы материал направят в исследовательский центр ГБУ "МИЦ" для классификации видео. Материал также отправят в Головинское следственное управление и СК по САО Москвы "для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством России".

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" 15 февраля ведущий заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения, и сравнил его с Гитлером, заявив, что "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны".

После этого эфира Соловьеву запретили въезд в Латвию за "глорификацию нацизма".

Уголовная статья УК РФ о реабилитации нацизма предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

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