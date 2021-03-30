Бекшин объяснил, почему меры в Алматы жестче, чем в Нур-Султане

Оба города находятся в красной зоне.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что встречи с предпринимателями-рестораторами проводятся регулярно и на основе поступивших предложений принимаются решения об ужесточении или смягчении карантинных мер, передает zakon.kz.

Также он рассказал, почему в Алматы принимаются более жесткие меры по сравнению с Нур-Султаном, несмотря на то, что оба города находятся в "красной" зоне.

Со сферы рестораторов в марте уже трижды встречались в Zoom на платформе "Атамекена". Мы принимаем решения на основе предложений. Почему наши меры жестче? Потому что у нас ситуация в рост пошла с 3 марта, если говорить о Нур-Султане, то у них где-то с 20 марта. Мы четко знаем, что у нас циркулируют мутированные штаммы. Мы определили это лабораторными исследованиями. Заключительно при проведении секвенирования возбудителей. Мы видим, что это британский и южноафриканский штамм. Циркуляция этих штаммов дает тот прирост, который мы имеем. С учетом этого, мы ввели более жесткие меры, - объяснил Бекшин.

Кроме этого он ответил, когда объекты общепита могут включить в список предприятий, работающих с приложением Ashyq.

Вопрос включения общепита будет решаться после обсуждения на заседании МВК. Я не могу регулировать работу МВК, но я думаю, что если не сегодня, то завтра, - сказал он.

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