6 тысяч доз казахстанской вакцины доставят в Алматы в апреле

К массовой вакцинации будут привлекаться и частные поликлиники. Для этого планируется развернуть пункты в 250 точках.

Поставка первой партии вакцины от коронавируса казахстанского производства ожидается в Алматы в апреле, передает zakon.kz.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

На апрель запланировано поступление шести тысяч доз отечественной вакцины QazCovid-in, - сказал он.

Ранее руководитель Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев напомнил, что к массовой вакцинации будут привлекаться и частные поликлиники. Для этого планируется развернуть пункты в 250 точках. В основном они будут располагаться в медорганизациях и, возможно, в крупных ТРЦ.

Глава УОЗ подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной, независимо от того, кто будет проводить ее - государственная или частная клиника.

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