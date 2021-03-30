Кульгинов обратился к астанчанам 

Загруженность развернутых инфекционных коек достигла 65%.

Нур-Султан 21-й день находится в красной зоне. В последние дни регистрируется до 400 случаев в сутки. Наблюдается рост заболеваемости среди детей и пенсионеров. Загруженность развернутых инфекционных коек достигла 65%, сообщает zakon.kz.

Для того, чтобы охватить ПЦР исследованием большее количество людей, в городе задействовали 24 лаборатории. Их суточная мощность составляет более 12 тыс. исследований.

Наши медработники, стражи порядка, учителя, волонтеры и другие наши горожане, обеспечивающие бесперебойную жизнедеятельность города, стоят на передовой в борьбе с коронавирусом уже более года. К сожалению, не все наши горожане смогли побороть коронавирус. В реанимацию ежедневно попадают новые пациенты. У большинства в медицинских картах состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое. У всех людей организм борется по-своему. И не каждому под силу побороть столь страшный вирус. Вирус, который косит жизни и здоровье людей, - написал на своей странице в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

Аким Нур-Султана просит жителей города быть предельно осторожными, быть чуткими к своему здоровью и здоровью окружающих.

Выйдя на улицу, посмотрите в лица проходящих людей. Ведь нарушение элементарных саннорм кому-то может стоить здоровья, а то и жизни. Призываю всех соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические требования: носить маски, без надобности не посещать места массового скопления, - написал он.

С начала года началась вакцинация, в первую очередь вакцинировать начали тех, кто на передовой: медработники, полицейские, учителя. Планируется, что вакцинация населения начнется с середины апреля. Коллективный иммунитет позволит побороть вирус.

Сейчас же в городе приняты ряд дополнительных карантинных ограничений. Это позволит выпрямить русло и снизить риски распространения коронавируса.

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