Снег и гололед: каким будет последний день марта

Также ожидается усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 31 марта, сообщает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юго-востоке сильные (дождь, снег). Лишь западные и северные части республики будут находиться в поле повышенного давления, с чем ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, днем на юго-востоке гроза, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях ожидаются местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области гололед.

В Акмолинской, Алматинской, Костанайской Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром Актюбинской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области гололед, в Туркестанской области усиление ветра 15-20 м/с.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!