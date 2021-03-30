Иран создаст искусственный остров на Каспии

Приложение zakon.kz
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Площадь острова, который будет расположен в 1 км от берега, составит 18 га.
Иран намерен создать первый искусственный остров на Каспийском море, передает zakon.kz.
Как сообщает издание АПА, остров будет расположен в городе-порту Ноушехр в провинции Мазендеран Ирана. Уже выдана лицензия на строительство.
Глава района Ноушехр Ирана Али Амани сообщил, что к созданию острова на море будут привлечены государственные и частные инвесторы.
Площадь острова, который будет расположен в 1 км от берега, составит 18 га. На острове разместятся 300 аттракционов, 5-звездочный отель, ресторан морепродуктов, парк развлечений, спортивно-развлекательный центр, конференц-зал и другие объекты.
Каспийское море омывает берега России, Казахстана, Туркмении, Ирана и Азербайджана.
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