Парковщики напали с ножом на водителя на Алтын Орде

По данному факту начато досудебное расследование.

В Сети опубликовали запись потасовки, произошедшей между водителем и парковщиком на рынке "Алтын Орда", передает zakon.kz.

Видео опубликовано в Telegram "Kris.p.almaty | Official".

Инцидент произошел 30 марта в 09:10. Парковщик запросил 100 тенге за стоянку. Водитель имел при себе купюру в 20 тысяч тенге. Он предложил перевести деньги, однако, как сообщается, парковщик отказался и сказал водителю "вали отсюда".

Далее завязалась драка. Позже водитель начал выезжать, в этот момент толпа била стекло автомобиля руками. Некоторые из присутствующих кидали под автомобиль разные предметы. За кадром был слышен женский крик.

Семья ехала за продуктами ребенку на день рождения, а получили разбитый в хлам автомобиль и шок. Пострадавшие обратились в полицию, - говорится в публикации.

Позже водитель рассказал, что он вышел из машины, в свою очередь парковщик достал нож.

Он хотел "кинуться". Я от него отбегал в сторонку, потом подошел. Он спрятал нож в карман. Я подошел и начал его успокаивать. В итоге он опять хотел достать нож, я его ударил головой, он "выключился". Набежало человек 40, начали кричать, типа "что здесь такого, это был маленький ножик", - сказал мужчина.

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт был выявлен в процессе мониторинга социальных сетей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УП Карасайского района. Факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по ст.293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство". В настоящий момент лица, фигурирующие на видео, установлены. В ходе расследования по уголовному делу обе стороны допрашиваются., - сообщили в ДП.

Выясняются все факты, причины и обстоятельства инцидента. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

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