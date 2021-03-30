Как подать заявление в 1 класс в 2021 году

Все будет электронно.

Особенности подачи заявления в 1 класс в 2021 году в Алматы озвучил заместитель руководителя Управления образования города Кайрат Жуманов, передает zakon.kz.

В текущем году, в соответствии в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующими общеобразовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования», утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 октября 2018 года № 564 обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Прием документов и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются посредством веб-портала «электронного правительства» (egov) или через интегрированный веб-портал государственных услуг http://bilimalmaty.kz. При подаче заявки через портал электронного правительства egov.kz прием документов осуществляется только в электронном формате. Присутствие заявителя в школе не требуется. Прием документов от родителей или иных законных представителей ребенка, поступающих в первый класс организаций образования проводится с 1 апреля по 1 августа текущего календарного года, - сказал Жуманов.

Для приема детей в первый класс необходимы следующие документы:

1) заявление от родителей или иных законных представителей ребенка;

2) копия свидетельства о рождении ребенка;

3) фотографии ребенка размером 3х4см. в количестве двух штук;

4) справка о состоянии здоровья (формы №№ 063/у, и 026/у-3).

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