Слухи о приостановлении ЕНТ опровергли в Наццентре тестирования

В 2021 году мартовский этап ЕНТ впервые проводится в электронном формате по принципу "один тестируемый – один компьютер – одна камера".

В Казнете распространяется сообщение о том, что с 30 марта 2021 года по всей стране на две недели приостанавливается процесс сдачи Единого национального тестирования. Эта информация не соответствует действительности, передает zakon.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

По словам директора Национального центра тестирования МОН РК Дидара Смагулова, сейчас у сдающих, переживающих из-за риска заражения КВИ, есть возможность написать заявление об отказе от ЕНТ.

И мы вернем им деньги. Вообще, у желающих сдать тестирование есть три варианта: сдать либо сейчас, либо в июле-августе, или же отказаться и получить полный возврат денежных средств. Но отмены ЕНТ нет, - сообщил он.

В 2021 году мартовский этап ЕНТ впервые проводится в электронном формате по принципу "один тестируемый – один компьютер – одна камера".

Пройти тестирование можно с 10 марта по 10 апреля. Участвовать могут выпускники учреждений среднего образования 2021 года и прошлых лет, выпускники зарубежных учреждений среднего образования, а также те, кто не набрал пороговый балл для зачисления в вуз на бесплатной основе во время предыдущего тестирования или чьи результаты были ранее аннулированы.

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