Для достижения своих целей представители неохристианского прозелитизма занимаются расширением своей социальной базы за счет нескольких методов.

Магистр религиоведения Бексултан Абдуллов предупреждает рассказал казахстанцам о том, какими методами казахстанцев завлекают в религиозные культы и секты. По его словам, современная религиозная ситуация в стране стабильна, однако магистр предупреждает о фактах религиозного прозелитизма.

Ниже приводим статью Бексултана Абдуллова.

Распад Советского Союза и крах коммунистической идеологии был обусловлен образованием так называемого "духовного вакуума", который необходимо было заполнить новой общественной, политической и культурной жизнью. Следствием чего стал рост религиозного самосознания граждан, которые стали корректировать свой образ жизни в соответствии с религиозными нормами и ценностями и идентифицировать себя в соответствии с вероисповеданием.

Современную религиозную ситуацию в Республики Казахстан можно назвать стабильной, но опасения вызывает тот факт, что под эгидой религиозного плюрализма и свободы совести может осуществляться деятельность, связанная с прозелитизмом (деятельность, направленная на обращение иноверцев в свою веру) неохристианских организаций и культов, что в свою очередь может негативно сказаться на принципах толерантности и межконфессионального согласия между представителями разных религий.

Неохристианский прозелитизм в Казахстане преследует самые разные цели и постоянно корректирует свою стратегию с учетом меняющихся реалий. К примеру, французский исследователь Центральной Азии С. Пейруз определил основные направления неохристианской миссионерской деятельности в Казахстане следующим образом:

"Во-первых, стремление миссионеров к прозелитизму в своем узком кругу, то есть обращенных, но нуждающихся в более глубоком религиозном образовании. Во-вторых, "охват" тех, кто называют себя атеистами или заявляют о безразличии к религиозным вопросам. В-третьих, христиане других вероисповеданий: православные христиане, в меньшей степени, католики, а также последователи приходящих в упадок протестантских организаций (лютеране и меннониты). В-четвертых, все мусульманское население страны, которое является долгосрочной целью неохристианского прозелитизма в Казахстане".

Для достижения своих целей представители неохристианского прозелитизма занимаются расширением своей социальной базы за счет нескольких методов:

Первое – организацией благотворительных акций. Это делается для того, чтобы на собственном примере показать "добрые намерения" организации по отношению к людям. Также нередки случаи, когда осуществляется адресная помощь нуждающимся. Все это делается "на показ" и продвигается в социальных сетях, под видом организаций "клубов добряков" и т.д. Подобные публичные действия не могут не вызывать положительный отклик среди граждан, особенно среди молодежи и людей с низким уровнем доходов. Кроме того, оказывая материальную помощь отдельным адептам, лидеры неохристианских организаций и культов руководствуются, стремлением закабалить человека, сделать его обязанным, сделать более послушным воле руководителей и т.д.

Второе – открытием "курсов по интересам". Очень часто вербовщики подгоняют описания организации таким образом, чтобы они соответствовали интересам предполагаемого адепта. Например, если человек ищет духовное продвижение, он может быть приглашен в "группу по постижению духовного", если человек интересуется психологией, то он может быть приглашен на семинар по "человеческому потенциалу" и т.д. В Казахстане наиболее часто встречающимися курсами по интересам являются бесплатные курсы по обучению английскому, корейскому языкам, а также спортивные клубы.

Третье – высоким качеством производимого контента, точечно нацеленного на целевую аудиторию, с использованием современных маркетинговых технологий. То есть видеоролики, музыка, картинки производятся профессионалами, с использованием психологических приемов. Например, тенденциозное, искаженное использование материалов, музыкально-песенное оформлению богослужений и т.д. К примеру, музыкально-песенное искусство может дать человеку возвышенное чувство радости, бодрости, оптимизма, уверенности в своих силах, или наоборот вызвать грустные напоминания, растрогать, пробудить трагические воспоминания, вызвать чувства безысходного горя, страдания и т.д. Всё это комплексом производит большое впечатление на современное общество, особенно – на молодёжь, которая и является основным "потребителем" данного товара на рынке духовных услуг.

Четвертое – организацией религиозных служб и переводов священных писаний на казахский язык. К примеру, в столице имеются религиозные объединения, службы, которых проходят строго на казахском языке, библия и другие книги переведены на казахский язык, церковные слова адаптированы под ислам и местные традиции. Неофит, попадая в подобные условия, подсознательно становится более расположенным к данному течению, так как не возникает "подсознательных конфликтов" с его ранее сложившимся традиционным мировоззрением на основе языка, культуры и традиций.

Пятое – назначением так называемого "местного пастората", то есть пасторы, священники, руководители религиозных объединений назначаются из числа местного населения, поскольку расходы на прозелитизм среди местного населения – самые эффективные и долгосрочные инвестиции. Наладив дело на местах, зарубежные руководители направляют своих адептов в нужное русло и внедряют коммерческие формы взаиморасчета, сводящиеся к выкачиванию из местных общин финансовых и иных дивидендов. Тем самым иностранные пасторы, находящиеся за пределами страны, избегают публичной огласки. А основную работу на местах ведут, как правило, граждане Казахстана, например этнические корейцы, казахи или русские. Поэтому большинство деструктивных организаций и культов, возглавляют представители коренного населения.

Шестое – вербовка с помощью телефонных звонков. Если раньше, к человеку могли подойти на улице или в метро различного рода миссионеры и очень вежливо спросить: "С Вами можно поговорить? Знаете, как у нас интересно? Хотите забыть все болезни? Хотите хорошо учиться и выучить несколько языков? Хотите узнать настоящего Бога? и т.п.", то сейчас данная работа осуществляется посредством телефонных звонков. При этом необходимо отметить тот факт, что разговор может осуществляться и адаптироваться на казахский уклад, то есть вместо Иисуса Христоса будет использовано "Иса пайғамбар" и т.п. Далее, как бы им не ответили, миссионеры будут готовы продолжать беседу в любом русле, которое более всего подходит для конкретного человека. Дело в том, что некоторые неохристианские организации и культы выпускает для своих миссионеров пособия, которое содержит десятки стандартных вариантов завязывания бесед с незнакомыми людьми в зависимости от их настроения, занятости, знания библейских сюжетов, вероисповедания и т.д.

Седьмое – создание сакральных пространств, молитвенных домов. Характер проведения молитвенных собраний призваны оказывать определенное эмоционально-психологическое воздействие на адептов. Показная простота и скромность молитвенных домов, подчеркиваемая лидерами организаций, имеет своей целью отделить свою церковь от других христианских церквей, показать их исключительность, доказать, что только их вера является единственно правильной, истинной, живой верой. Такая обстановка, по их мнению, способна привлекать людей в молитвенные дома, укреплять их верования. Этому служит и характер взаимоотношений между адептами: показная демократичность и равенство всех адептов лидеров и рядовых членов общины: обращение друг к другу "брат", "сестра"; трогательный обряд целования; подчеркнутая вежливость, благолепие, всепрощение в общении. Существенное воздействие оказывает обстановка молитвенного собрания, на которой атмосфера мистики, таинственности, отрешенности накладывают особый своеобразный отпечаток на чувства, настроение и мысли людей.

В целом нынешнюю религиозную ситуацию в Казахстане можно охарактеризовать как стабильную, но с определенными фрагментарными факторами риска. Опасения вызывает тот факт, что под эгидой религиозного плюрализма и свободы совести может осуществляться деятельность, связанная с прозелитизмом неохристианских организаций и культов, что в свою очередь может негативно сказаться на принципах толерантности и межконфессионального согласия между представителями разных религий.

Таким образом, необходимо осознавать угрозу национальной безопасности, исходящую со стороны прозелитизма неохристианских организаций и культов. Государство должно быть особенно заинтересовано в исследовании таких явлений современного общества, как прозелитизм и религиозная конверсия для обеспечения и сохранение идеологического баланса в обществе, основами которого должны быть толерантность и равноправие.

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