Как в Казахстане будут проходить выборы сельских акимов

По мнению политолога Бурихана Нурмухамедова, право выдвижения кандидатов на пост сельских акимов должно принадлежать политическим партиям.

В этом году в Казахстане состоятся первые прямые выборы акимов сельских округов. Как отметил в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев, выборы пройдут примерно с августа по декабрь текущего года, передает zakon.kz.

В этом году будут завершены полномочия 786 сельских акимов. То есть, избирательная кампания будет охватывать около 800 населенных пунктов. Это событие станет значимым в общественно-политической жизни страны, - сказал президент.

Он подчеркнул, что проработаны все изменения и дополнения в законодательство о выборах.

Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Затем будут приняты нормативные акты, касающиеся выборов сельских акимов. Следующий важный шаг - прямые выборы акимов районов. Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления, - заявил во время пятого заседания НСОД глава государства.

По словам члена Национального совета общественного доверия Марата Шибутова, в 2021 году в первую очередь необходимо обсудить и внести предложения по ряду вопросов. В их числе определение порогов рассмотрения онлайн-петиции, разработка процедуры прямых выборов акимов сел и принципы определения их нового статуса, изменения в закон о местном государственном управлении и самоуправлении.

По мнению политолога Бурихана Нурмухамедова, право выдвижения кандидатов на пост сельских акимов должно принадлежать политическим партиям. В тоже время он пока затрудняется сказать, каким именно партиям - всем или только тем, которые представлены в парламенте.

Но, в любом случае, по моему мнению, право выдвижения должно принадлежать политическим партиям. Нельзя позволять самовыдвижения, потому что это в конечном итоге может привести к сепаратизму. Здесь стоит иметь в виду, что у нас население проживает на большой территории. В таком случае самовыдвижение может привести к усилению неформальных или даже криминальных структур. Поэтому самый главный фильтр, который должен быть при отборе - кандидат должен состоять в политической партии, - подчеркивает спикер.

В таком случае, по мнению политолога, партия берет на себя ответственность за выдвижение кандидата. Любой человек, который хочет стать акимом, должен первоначально пройти через фильтр политической партии.

Естественно, партии, выдвигая своего кандидата, должны исходить из того, что население за него проголосует. Это должно привести с одной стороны к усилению роли политических партий в управлении в регионах, притока новых людей в партии, с другой стороны партии должны стать неким стержнем, который будет формировать общегосударственную структуру, - резюмировал Бурихан Нурмухамедов.

Что касается требований в части образования кандидата, политолог считает, что достаточно наличие среднего профессионального образования.

В свою очередь, президент Центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмира Илеуова отмечает, что общество в целом готово к выборам сельских акимов. В качестве примера она привела исследование 2005 года по Алматинской области, где проводились первые в Казахстане экспериментальные выборы сельских акимов. Как показал анализ полученных данных, местное население готово и желает выбирать представителей органов местного самоуправления. У населения давно возникала такая потребность. Так, 85% участвовавших в опросе в Алматинской области высказали мнение, что местные органы власти должны формироваться на основе общего голосования населения. Более свежие данные показывают такую же картину. Местное население считает, что люди, которых они изберут, будут более ответственными перед жителями, станут руководствоваться интересами и потребностями сельских территорий. По данным эксперта в Казахстане порядка 40% населения проживает в сельской местности и, к сожалению, для такого большого количества людей до сих пор не выработана система управления.

В Казахстане с 2018 года на уровне сельских округов внедрен самостоятельный бюджет, который определен как четвертый уровень бюджета. Бюджет местного самоуправления формируется за счет переданных 6-ти видов налогов (индивидуальный подоходный налог, необлагаемый у источника выплаты, физических лиц; налог на имущество физических лиц; земельный налог на земли населенных пунктов с физических лиц и юридических лиц; налог на транспортные средства с физических лиц и юридических лиц), неналоговых поступлений (штрафы, доходы от коммунальной собственности, добровольные взносы и др.) и поступлений из районного бюджета.

Остается надеяться, что первые прямые выборы сельских акимов, которые состоятся в этом году, изменят жизнь сельских жителей к лучшему, а также послужат началом для других перемен. Напомним, Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании Нацсовета предложил провести прямые выборы акимов районов уже в 2024 году.

Мира Булатова

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