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О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: СЦК 30 марта 2021, 17:30

Помимо эпидемиологической ситуации по COVID-19 в РК, спикеры рассказали об усилении роли и развитии первичной медико-санитарной помощи.

В СЦК прошел брифинг о ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

Спикерами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

Помимо эпидемиологической ситуации по COVID-19 в РК, спикеры рассказали об усилении роли и развитии первичной медико-санитарной помощи.

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