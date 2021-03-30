О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказали в Минздраве

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Помимо эпидемиологической ситуации по COVID-19 в РК, спикеры рассказали об усилении роли и развитии первичной медико-санитарной помощи.
В СЦК прошел брифинг о ситуации с коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.
Спикерами выступили министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
Помимо эпидемиологической ситуации по COVID-19 в РК, спикеры рассказали об усилении роли и развитии первичной медико-санитарной помощи.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!