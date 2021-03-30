Максим Галкин озвучил секрет популярности Димаша Кудайбергена

И это не большой диапазон.

Знаменитый российский пародист, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал, в чем особенность голоса казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает zakon.kz.

Заговорить о Димаше Галкина побудило выступление Валерии Ланской на шоу "Точь-в-точь". Она попыталась спеть песню Игоря Крутого "Любовь уставших лебедей" точно также, как это сделал бы Кудайберген. Но у нее не получилось.

Димаш Кудайберген невероятен, и я бы вообще никому не советовал брать этот образ. Я полномера переживал, как ты поешь эти ноты. Эти низы переходят в верхи, он абсолютно свободен. Самое главное, что у него есть - это полная свобода владения голосом. Не то, что у него есть эти пять октав, а то, что он ходит по этим октавам туда-сюда, как дельтаплан летит. Здесь ноты – это самое главное, - объяснил особенности вокала Димаша Максим Галкин, сидевший в жюри.

Впрочем, его коллеги по судейству, Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Михаил Боярский, на удивление остались в восхищении от номера Ланской и поставили ей высший балл.

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