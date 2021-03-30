Около 2 млн ягнят планируют получить в результате окота в Алматинской области

Развитие овцеводства послужило своего рода поводом, для возведения в регионе двух мясоперерабатывающих заводов, которые будут ориентированы также и на экспорт.

Горячая пора для овцеводов Алматинской области началась в середине февраля текущего года.

Пастухам мелкого скота сейчас не до сна. С момента начала весеннего окота на свет ежедневно появляется по несколько десятков ягнят. Независимо от времени суток они принимают новых ягнят. На сегодняшний день, количество приплода составило 625,7 тысяч голов. В целом, овец в регионе стало на четверть больше, потому фермеры ожидают пополнение почти на 2 миллиона ягнят.

Следует отметить, что Жетысуский край занимает второе по республике место, по количеству овец. Сейчас в регионе насчитывается более 190 хозяйств, занимающихся овцеводством, а общая численность мелкого рогатого скота в фермерских стадах составляет 3 миллиона 629 тыс. голов, в том числе 1 915,6 тыс. голов овцематок.

По словам заместителя руководителя отдела управления сельского хозяйства Алматинской области Бахтияра Шампикова, пока окот идет неплохо, но об окончательных цифрах говорить рано, ведь до завершения кампании есть еще 1,5 месяца.

В этом году мы планируем получить приплод по мелко-рогатому скоту 1 миллион 870 тысяч голов. На сегодня уже получен приплод в количестве 625 тысяч голов. Со 100 овцематок получено 102 ягненка. Окотная кампания продлится до конца апреля. И в этот период ожидается значительный прирост МРС, - сказал он.

Уже к концу марта, процесс перейдет в активную фазу. Маточное поголовье в хорошем состоянии, а сохранность новорожденных ягнят высокая заверили в управлении сельского хозяйства.

Подчеркнем, что развитие овцеводства послужило своего рода поводом, для возведения в регионе двух мясоперерабатывающих заводов, которые будут ориентированы также и на экспорт. Инвесторы планируют начать возведение новых производств уже в этом году.

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