В Алматинской области откроют завод "Шин-Лайн"

На новом заводе будет производиться мороженое в рожках, стаканчиках и другие виды.

В Илийском районе планируется запустить завод по производству мороженого и продуктов питания проектной мощностью порядка 22 тыс. тонн продукции в год. Об этом стало известно в ходе встречи акима Алматинской области Амандыка Баталова с руководством компании был подписан меморандум.

Руководство "Шин-Лайн" планируют строительство молочно-товарной фермы с необходимой кормовой базой для обеспечения своих предприятий настоящим сырым молоком. Как уверяют специалисты, именно из него получается самое вкусное и полезное мороженое.

Благодаря данному проекту планируется привлечь 33,4 млрд тенге инвестиций.

В своей вступительной речи, Амандык Баталов сказал, что очень рад начать сотрудничество с известной компанией "Шин-Лайн".

Компания "Шин-Лайн" производит чистую продукцию. Мы всегда готовы помочь инвесторам, потому что это, прежде всего, новые рабочие места. У вас экспортоориентированное предприятие, а открытие таких производств - одно из главных поручений Елбасы и Президента страны, - подчеркнул Амандык Баталов.

В свою очередь, президент компании Андрей Шин сообщил, что новый завод включает в себя крупнейшую и самую инновационную в СНГ, странах Восточной Европы и Центральной Азии фабрику по выпуску мороженого, а также предприятия по производству различных продуктов питания.

Напомним, первый этап завода планируется завершить к маю и запустить к сезону этого года производство мороженого. На новом заводе будет производиться мороженое в рожках, стаканчиках и другие виды. К слову, вафли для мороженого компания производит самостоятельно. Будет построен и введен полностью автоматизированный склад.

К 2025 году в группе компаний "Шин-Лайн" будет создано порядка 2500 рабочих мест.

В течение 2 лет планируется инвестировать 200 млн. тенге в благоустройство прилегающей к заводу территории и внутри него. За счет чего можно будет организовывать интересные экскурсии на завод для детей и всех желающих.

Также представители компании отметили, что планируют создать молочно-товарную ферму. На первом этапе закупить 600 голов дойных коров, затем еще 1200. Так они смогут дополнительно обеспечивать предприятие собственным качественным сырьем.

Выслушав представителей компании, аким области Амандык Баталов отметил, что в рамках "Дорожной карты бизнеса" предпринимателям оказывается поддержка в прокладке внешних инженерных коммуникаций. И в этот раз поддержка в этом вопросе предприятию будет оказана. Также аким области поручил изучить вопрос по оказанию поддержки для открытия МТФ и выделения участка для создания кормовой базы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!