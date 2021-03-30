Названы города РК со злостными нарушителями карантина

В настоящее время возбуждено 3021 административных дел.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о выявленных нарушениях требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина и назвал регионы "лидеры" этих нарушений, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Цоя, среди населения имеется определенная категория граждан, которая не верит в существовании вируса и продолжает проводить свадьбы, банкеты в частных домах, коттеджах, некоторые работают подпольно.

Несмотря на вводимые ограничительные меры и предупреждения мониторинговыми группами продолжается выявлений объектов, которые работают с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Так, в марте месяце проведено 16 030 рейдов по выявлению нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, проверкой охвачено 102 966 объектов, из них 2864 объекта несмотря на адммеры, продолжают нарушать установленные ограничительные требования, режим работы, проводят массовые мероприятия, - сказал он.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время возбуждено 3021 административных дел.

В целом, наибольшее количество таких объектов выявлено в ВКО - 838 (19,9% от охваченных объектов), г. Алматы -775 (16,1% от охваченных объектов), г. Шымкент -254 (8,1% от охваченных объектов).

На сегодня в стране выявлены злостные нарушители карантинных мер - 512. В разрезе регионов лидируют город Шымкент - 153, город Нур-Султан - 63, город Алматы - 56, Жамбылская область - 41, Костанайская -34, Павлодарская -23. Из 512 злостных правонарушителей 486 представители малого бизнеса, 4 – объекты среднего предпринимательства и 22 физических лица, - перечислил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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