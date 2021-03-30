На Арбате в Алматы ограничили движение

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Места массового скопления площади, пешеходные зоны - не закрываются.
В Facebook появилась фотография алматинского Арбата. Там установили таблички, предупреждающие об опасности коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
На Арбате и на Панфилова установили такие вот таблички, предупреждающие об опасности и чтоб толпами не собирались, - говорится в публикации.
В УОЗ отметили, что места массового скопления площади, пешеходные зоны - не закрываются. Устанавливаются лишь щиты с информационным сообщением.
Корреспондент zakon.kz посетил Арбат и сфотографировал выставленные щиты.
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