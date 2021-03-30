На Арбате в Алматы ограничили движение

Места массового скопления площади, пешеходные зоны - не закрываются.

В Facebook появилась фотография алматинского Арбата. Там установили таблички, предупреждающие об опасности коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

На Арбате и на Панфилова установили такие вот таблички, предупреждающие об опасности и чтоб толпами не собирались, - говорится в публикации.

В УОЗ отметили, что места массового скопления площади, пешеходные зоны - не закрываются. Устанавливаются лишь щиты с информационным сообщением.

Корреспондент zakon.kz посетил Арбат и сфотографировал выставленные щиты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!