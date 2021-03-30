Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Им стал Адльбек Сарсембаев.

Адльбек Сарсембаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич назначается на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Ранее - с июня 2019 года - должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК занимал Талгат Жанжуменов.

Читайте также:

Освобожден от должности вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Адльбек Сарсембаев трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.

С 2001 по 2006 год занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006 году назначен главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

2007-2009 годы - первый заместитель акима города Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.

В разные годы работал в частных структурах.

2010-2014 годы - управляющий директор, вице-президент АО "НК "Казахстан инжиниринг", заместитель председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

С 2015 по 2016 годы работал руководителем ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны".

С 2016 по 2020 год занимал должность акима района "Алматы" в Нур-Султане.

С мая 2020 года по настоящее время - председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Казахстан инжиниринг".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!